Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla tutuklu bulunduğu davada bugün yeniden hakim karşısına çıktı. İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görülen duruşmada, savcılık Özdağ’ın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını talep etti.

Özdağ, Ocak ayında yaptığı bir konuşmada sarf ettiği sözler nedeniyle önce “Cumhurbaşkanına hakaret” ardından ise “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Özdağ’ın davası, özellikle muhalefet partileri ve ifade özgürlüğü savunucuları tarafından yakından takip ediliyor.

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