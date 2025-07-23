Ünlü sanatçı Özcan Deniz, hem sanat hayatında hem de özel yaşamında zorlu bir süreçten geçiyor. 22 yıl boyunca menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile arasındaki anlaşmazlıklar, sadece aile içi bir gerilim olarak kalmadı; hukuki sürece taşınan olaylar tapu davası, tehdit iddiaları ve mali sıkıntılarla derinleşti.

Ağabey-Kardeş Arasındaki Gerginlik Yargıya Taşındı

Uzun yıllar birlikte çalışan ve sanat hayatında omuz omuza yürüyen Özcan Deniz ile Ercan Deniz’in ilişkisi, son yıllarda tamamen bozuldu. Ticari ortaklıklarının sonlanmasının ardından başlayan kriz, tapu devri anlaşmazlıkları ve karşılıklı tehdit iddialarıyla büyüdü. Tarafların birbirine karşı açtığı davalar basına yansırken, aile içi gerilim kamuoyunun gündemine oturdu.

Özcan Deniz, ağabeyiyle yaşadığı ailevi ve hukuki sorunların yanı sıra şimdi de ciddi bir mali krizle karşı karşıya. Ünlü sanatçının tüm mal varlığına ve banka hesaplarına haciz konulduğu ortaya çıktı. Sabah gazetesinin haberine göre, bu haciz işlemlerinin arkasında, yıllar önce kefil olduğu ağabeyi Ercan Deniz'in bankalara olan borçları yer alıyor.

Kefil Oldu, Hacizle Karşılaştı

İddialara göre Özcan Deniz, geçmişte Ercan Deniz’in çektiği yüklü banka kredilerine kefil oldu. Ancak borçların zamanında ödenmemesi üzerine alacaklı bankalar, ipotekli teminatlara yönelmek yerine kefil olan Özcan Deniz’in kişisel mal varlıklarına haciz uyguladı. Bu gelişme, sanatçının ekonomik olarak zor bir sürece girmesine neden oldu.