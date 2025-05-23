İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, 19 Mart sabahı yolsuzluk ve rüşvet suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"Tehditle, şantajla soruşturmanı güçlendirmeye çalışıyorsun"

Uzun süredir cezaevinde bulunan İmamoğlu'nun ifadeleri şöyle: “Zulüm ile âbâd olanın âkıbeti berbat olur.” İktidar ya da muhalefet, kime oy vermiş olursa olsun kimseyi inandıramadın. Bomboş dosyanı doldurmak için aklınca her fırsatta dalga dalga yeni operasyonlar yapıyorsun. Tehditle, korku salarak ve şantaj yaparak soruşturmanı güçlendirmeye çalışıyorsun. Ciddiyetsizlik, tutarsızlık, uydurma… ne ararsan sende var. 8 ay önce soruşturma başlatmışsın, 70 günde yüzlerce insanı cezaevine atmışsın, şimdi baskıyla ifade alıyorsun. İşte bu acziyettir. İşte bu delil ve kanıtsızılığın itirafıdır." diye konuştu.

"Tarihe geçecek bir güçlü tokat"

AKP iktidarının yenileceğini belirten İBB Başkanı İmamoğlu'nun ifadeleri şöyle: "Unutma; öyle de yenileceksin, böyle de yenileceksin. Sabah baskınlarıyla uyanan çocukların, endişeli anne babaların ahına yenileceksin. Sandıktan sana hayalini bile kuramayacağın, tarihe geçecek güçlü bir tokat çıkacak." dedi.