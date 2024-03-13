Mersin'de, sürücü Ahmet Bağırsakçı'nın (37) öldüğü kazada, otomobilin su kanalına düştüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 10 Mart gecesi Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Bağırsakçı’nın tali yoldan ana yola doğru çıkarken kontrolünü yitirdiği 06 DHH 334 plakalı otomobil, su dolu kanala düştü. Kazayı görenler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine sevk edilen ekipler, araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ana yola çıkmaya çalışan aracın yol kenarındaki boşluktan su kanalına düşme anları ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.