4,65 kilometrelik pistte koşulan 66 turluk mücadelede, Oscar Piastri 1 saat 32 dakika 57.375 saniyelik derecesiyle yarışı birinci sırada tamamladı. Genç Avustralyalı sürücü, hem McLaren’e hem de kendisine sezonun ilk galibiyetini getirdi.

Lando Norris ve Charles Leclerc İlk Üçte

McLaren adına yarışan Lando Norris, takım arkadaşının 2.471 saniye gerisinde ikinci olurken, Ferrari pilotu Charles Leclerc de 10.455 saniyelik farkla üçüncü sırada yer aldı. Bu sonuçla McLaren takımı çifte podyum başarısı elde etti.

Sonraki Yarış: Kanada Grand Prix’si 15 Haziran’da

Sezonun 10. yarışı olan Kanada Grand Prix’si, 15 Haziran’da Montreal’deki Gilles Villeneuve Pisti'nde düzenlenecek. Takımlar, şampiyonluk yolunda avantaj sağlamak için kritik puanlar peşinde olacak.