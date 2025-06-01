Olayla ilgili açıklama yapan polis yetkilileri, “İlk bulgulara göre 71 yaşındaki pilot, uçağıyla Alkersleben’den Mönchengladbach yönüne seyrederken teknik arızalar yaşandığını bildirdi. Kısa bir süre sonra uçak, bir konutun üzerine çarptı. Pilot olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybeden diğer kişinin kimliği ise henüz tespit edilemedi” bilgisini paylaştı.

Soruşturma Başlatıldı

Kazaya ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Olay yeri güvenlik çemberine alınırken, uçak kazasının kesin nedeni yapılacak teknik incelemeler sonucunda netleşecek.