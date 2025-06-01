Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Yeni düzenlemeyle toplumumuzda oluşturulmaya çalışılan cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak. Hükümlüler, aldıkları ceza 2 yılın altında olsa dahi koşullu salıverilme tarihine kadarki süresinin en az 10'da 1'ini ceza infaz kurumunda geçirdikten sonra denetimli serbestliğe ayrılabilecek. Böylece cezanın caydırıcılığı güçlendirilecek ve cezanın infazı amaca uygun bir şekilde gerçekleşmiş olacak.”

“10’uncu Yargı Paketiyle Denetimli Serbestlikte Yeni Dönem Başlıyor”

Bakan Tunç, yargı paketinin detaylarına değinerek şöyle dedi:

“Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedeflerimiz doğrultusunda hazırlanan ilk yargı paketi olan kanun teklifi, hem infaz sistemini hem de toplumsal hayatımızı ilgilendiren birçok başlıkta değişiklik içeriyor. 10 farklı kanunda değişiklik öngören teklif, 30 maddeden oluşuyor.”

“Özel İnfaz Usulleri Genişletilecek”

Tunç, ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanan mahkûmlar ve özel infaz usulleri için yeni düzenlemeleri şöyle aktardı:

“Hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulananlar, süreli hapis cezasının 4'te 3'ünü iyi halli olarak infaz etmeleri durumunda koşullu salıverilmeden yararlanabilecek. Hafta sonu veya geceleyin infaz usulünün kapsamı; kasten işlenen suçlarda 1 yıl 6 aydan 3 yıla, taksirle işlenen suçlarda 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak. Konutta infaz kapsamı 65 yaş üstü, kadın ve çocuklar için genişletilecek. 80 yaşını bitirmiş kişiler için 6 yıla kadar konutta infaz uygulanabilecek.”

“Ayrıca 3 yıl yerine, 5 yıl veya daha az hapis cezası alan doğum yapmış kadın hükümlülerin, cezalarını konutunda çekmelerine imkan tanınacak.”

“Trafik Güvenliğini Bozanlara Daha Ağır Cezalar Geliyor”

Tunç, trafik suçlarına ilişkin cezaların artırıldığını da vurguladı:

“Trafikte yol kesme müstakil suç olarak düzenlenecek. Kara ulaşım aracının hareket etmesini engelleyen, durduran veya yönünü değiştiren kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.”

“Trafik güvenliğini tehlikeye atanlara verilen hapis cezasının alt sınırı 4 aydan 2 yıla çıkarılacak. Alkol veya uyuşturucu etkisiyle araç kullananlara verilecek hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 6 aya yükseltilecek.”

“Sevinçli Günleri Üzüntüye Çevirenlere Karşı Net Adımlar Atıyoruz”

Bakan Tunç, özellikle düğün ve kutlamalarda kurusıkı silah kullanımının da ağır cezalarla karşılık bulacağını belirtti:

“Ses ve gaz fişeği atabilen silahlarla yapılan eylemler, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suç kapsamına alınacak. Bu suçu işleyenlere 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. Düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi yerlerde işlenirse ceza yarıdan bir katına kadar artırılacak.”

“Kasten yaralama suçlarında cezalar yüzde 50 oranında artırılacak. Basit tehdit suçunda cezanın alt sınırı 2 ay olacak. Silahla veya suç örgütü etkisiyle tehdit suçlarında ceza üst sınırı 7 yıla çıkarılacak.”

“İnternette Şeref ve İtibar Saldırılarına Karşı 24 Saatte Erişim Engeli”

Tunç, kişilik haklarını koruma amacıyla dijital alanda da önemli düzenlemeler yapılacağını duyurdu:

“İnternet ortamında kişilik haklarına saldırı durumlarında sulh ceza hakimliği, ihlalin açıkça görüldüğü durumlarda 24 saat içinde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verebilecek. İtiraz hakkı saklı olacak ve gerekirse taraflar dinlenebilecek.”

“Noterlikte Disiplin Hükümleri Yeniden Düzenleniyor”

Tunç, noterlik sistemine dair düzenlemeleri de şu sözlerle aktardı:

“Noterlik Kanununda disiplin hükümleri, hukuki belirlilik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde açık ve net şekilde tanımlanacak.”

“TBMM Adalet Komisyonundan geçen 10'uncu Yargı Paketinin, TBMM Genel Kurulu’nda da milletvekillerimizin güçlü desteğiyle kabul edileceğine yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın adalete olan güvenini en üst noktaya taşıyacak, Türkiye Yüzyılı’nı ‘Adaletin Yüzyılı’ yapacağız.”