Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin il binasının açılışı ve “Halk Buluşmaları” programları kapsamında Kırşehir’e çıkarma yaptı. Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde partililere seslenen Ağıralioğlu, Türkiye’de siyasetin yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirtti.

Parti kurma zamanlaması konusunda gelen eleştirilere doğrudan yanıt veren Ağıralioğlu, dikkat çeken bir ifadeyle şunları söyledi:

"Anahtar Parti; devlete itibar, millete huzur, siyasete güven, kurumlara kapasite, gençlere imkan, memleketin bilenlerine ise bildiğini yapabilecek fırsat sunmak için kuruldu. Memlekette bu kadar dert varken parti kurmayacağız da turşu mu kuracağız?"

“Particilik Yetmedi, Artık Daha Fazlası Lazım”

AK Parti’nin 23 yıllık iktidarına da eleştiriler yönelten Yavuz Ağıralioğlu, mevcut yönetim anlayışının yetersiz kaldığını vurguladı:

“Eğer bir parti, particilikle ülkeyi ayağa kaldırabilecek olsaydı, bunu Adalet ve Kalkınma Partisi yapardı. Ama particilik yetmedi. Bize artık bir parti değil, ciddiyet, ahlak, akıl ve kapsamlı bir program lazım. Partili-partisiz ayrımı yapmadan tüm potansiyeli kucaklayan bir yönetim anlayışı lazım. Yollar, hastaneler, havaalanları güzel ama pahalı yapıldı. Hesapsız yapılanların açığını kapatmak bize düştü.”

Ağıralioğlu, siyasetin tekrar millet temelli bir yapıya kavuşması gerektiğinin altını çizdi:

“Türkiye’de siyaset, milletin asil, siyasetçinin ise vekil olduğunu unutmamalı. Bugünkü siyasetin en büyük sorunu, haddini ve hududunu bilmemesidir. Anahtar Parti, siyasete had ve hudut teklif ediyor.”

“Terörsüz Türkiye’ye Evet, Teröristle Müzakereye Hayır”

Konuşmasında terörle mücadele konusuna da değinen Yavuz Ağıralioğlu, “Terörsüz Türkiye” vizyonuna evet derken, terörle müzakereye karşı durduklarını şu sözlerle dile getirdi:

“Terörsüz Türkiye’ye evet, ama çocuklarımızın katillerine tebessüme hayır. Öcalan’a umut hakkına da hayır. Bu kararlar Meclis’te oy çokluğuyla alınamaz, vatandaş sorulmadan hiçbir adım atılamaz.”