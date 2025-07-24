Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve Afyonkarahisar’a sıçrayan orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsünün naaşları, kimlik tespiti ve DNA incelemesi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı’na getirildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kazada 14 kişinin de yaralandığını, bunlardan birinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü açıkladı. Olayla ilgili hem Eskişehir hem de Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.

Sonsöz Gazetesi olarak, yaşamını yitiren kahramanlara Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz.

Not; Fotoğraf sosyal medya üzerinden bulunmuştur.