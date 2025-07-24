Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Evrensel gazetecilik ilkelerine bağlı, tarafsız ve bağımsız yayıncılık anlayışıyla toplumu doğru bilgiyle buluşturan, kamusal sorumluluk bilinciyle müreffeh yarınların inşasına katkı sunan basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlu olsun.”

Basının Demokratik Toplumdaki Rolüne Vurgu

Basın İlan Kurumu’nun mesajı, gazetecilik mesleğinin doğru bilgiye erişim, tarafsızlık ve kamu yararı ilkeleriyle yürütülmesi gerektiğini hatırlattı. Gazetecilerin müreffeh ve demokratik bir toplumun inşasında üstlendiği hayati role dikkat çekilen mesaj, bağımsız ve özgür basının güçlenmesinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

24 Temmuz’un Anlamı

24 Temmuz, Türkiye'de Sansürün Kaldırılışının Yıldönümü olarak kabul edilmekte ve Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanmaktadır. Bu özel gün, basın çalışanlarının karşılaştığı zorluklara rağmen halkı bilgilendirme sorumluluğunu yerine getirmelerine dikkat çekmek için önemli bir fırsat olarak görülüyor.

Evrensel gazetecilik ilkelerine bağlı tarafsız ve bağımsız yayıncılık anlayışıyla toplumu doğru bilgiyle buluşturan, kamusal sorumluluk bilinciyle müreffeh yarınların inşasına katkı sunan basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlu olsun. pic.twitter.com/hhTJhnWlMW Evinde Ölü Bulunan Dinara Alya Son Yolculuğuna Uğurlandı! İçeriği Görüntüle July 24, 2025