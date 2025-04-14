Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde vatandaşların kullandıkları GSM hatları üzerinden bilgileri olmadan SIM kart değişikliği ve yenileme işlemi yaparak bağlı olduğu kripto varlıklarını ele geçirenlere karşı çalışma başlattı.

Ekipler, Niğde ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında 17 dijital materyal, suç içerikli olabileceği değerlendirilen ajanda, tüfek ve 8 kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.