Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Kurtulmuş, yaptığı değerlendirmede, Netanyahu’nun sözlerini “suçluluk psikolojisinin açık bir tezahürü” olarak nitelendirdi. İsrail Başbakanı’nın uluslararası hukuk karşısındaki durumuna dikkat çeken Kurtulmuş, “Elleri çocuk kanıyla dolu bir ismin Türkiye’ye ahlak dersi verme cüreti, kendi işlediği insanlık suçlarını örtme çabasından ibarettir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin duruşunun net olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Filistin halkının ve tüm mazlumların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Açıklamada, Türkiye’nin “tarihin doğru tarafında yer alma” kararlılığını sürdüreceği mesajı öne çıktı.

Kurtulmuş’un açıklaması, Türkiye-İsrail hattındaki siyasi gerilimin son dönemde artan söylemlerle birlikte yeniden gündeme taşındığını ortaya koydu.