Oğuzeli Belediyesi desteğiyle sürdürülen kursa katılan kadınlar, kullanılmayan kumaşları ekonomiye kazandırırken, ortaya çıkan ürünlerin satışından gelir elde ediyor. İki yıl önce başlatılan eğitim programı sayesinde kursiyerler, aldıkları sertifikalarla kendi iş yerlerini açma ya da usta öğretici olma imkânı da buluyor.

“Kadınlar burada terapi ortamı buluyor”

Kursun sadece ekonomik değil, sosyal açıdan da önemli katkılar sunduğunu belirten Ergüleç, “Atık haline gelmiş ürünlere yeniden hayat veriyoruz. Kadınlarımız burada hem üretip kazanıyor hem de kendileri için bir terapi ortamı buluyor. Eğitim sonunda sertifika alan kursiyerlerimiz kendi işletmelerini açabiliyor ya da usta öğretici olabiliyor” dedi.

Eskiden kalanlar yeniden hayat buluyor

Kurs kapsamında eski kıyafetlerin modern tasarımlara dönüştürüldüğünü anlatan Ergüleç, “Anneannenin gençliğinde giydiği bir kıyafetten torununa elbise yaptık. Kot pantolondan çanta, eski monttan farklı ürünler ürettik. Nevresimlerden mutfak önlükleri hazırladık. Amacımız atıkları üretime kazandırmak ve aile bütçelerini korumak” diye konuştu.

Kadın istihdamına katkı

Kadınların üretim gücünü ortaya çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Ergüleç, kendisinin de bir zamanlar kursiyer olduğunu belirterek, “Bugün bu meslekle evimin geçimine katkı sağlıyorum. Buradaki kadınlar kendilerini geliştirerek girişimci olabilir, kooperatiflerde çalışabilir ya da kendi iş yerlerini açabilir” ifadelerini kullandı.