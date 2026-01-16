ABD Başkanı Donald J. Trump, Venezuela muhalefetinin önde gelen ismi María Corina Machado ile Oval Ofis’te bir araya geldi.

Machado, görüşmede Nobel Barış Ödülü madalyasını sembolik bir jest olarak Trump’a sundu. “Bu, Venezuela halkının özgürlük mücadelesi adına bir teşekkür” dedi.

Trump ise Venezuela’da özgür ve adil bir gelecek vurgusu yaptı. Görüşme, Washington’dan Karakas’a dikkat çeken bir mesaj olarak yorumlandı.

María Corina Machado kimdir? María Corina Machado, Venezuela'da yıllardır iktidara karşı duran en sert muhalif isimlerden biri. Mühendislik eğitimi alan Machado, siyasete sivil toplum hareketleriyle girdi. 2000'li yıllardan bu yana Hugo Chavez ve ardından Nicolas Maduro yönetimlerine açık şekilde karşı çıktı. Demokrasi, insan hakları ve serbest seçim talepleriyle öne çıktı. Bu duruşu nedeniyle zaman zaman siyaset yasakları, tehditler ve baskılarla karşı karşıya kaldı. Machado, Venezuela'da muhalefetin en güçlü ve sembolik liderlerinden biri olarak görülüyor. Uluslararası kamuoyunda ise ülkedeki demokratik mücadeleyi temsil eden isimlerden biri olarak tanınıyor.