Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin büyük bölümünün sokak düzeyinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlendi. Bunun üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine operasyon talimatı verildi.

İstanbul ve Muş’ta Operasyon

Talimat doğrultusunda İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 10, Avcılar’da 4, Fatih’te 9, Büyükçekmece ve Güngören’de birer adres olmak üzere çok sayıda konuta baskın düzenlendi. Ayrıca Avcılar’da 1, Beylikdüzü’nde 1, Esenyurt’ta 3 ve Fatih’te 2 iş yeri ile Muş’ta 1 adres de operasyon kapsamına alındı.

Toplam 33 adreste gerçekleştirilen arama ve inceleme çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, operasyona ilişkin gelişmelerin devam ettiği bildirildi.