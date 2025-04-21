Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, 13 Nisan 2025 tarihinde ülke genelini etkisi altına alan soğuk hava dalgası, Türkiye'nin birçok bölgesinde hava sıcaklıklarını olağan dışı seviyelere düşürdü.

Nisan ayında mevsim normallerinin oldukça altına inen hava sıcaklıkları nedeniyle 3 il ve 20 ilçede son yılların en düşük sıcaklık değerleri kaydedildi. Özellikle gece saatlerinde etkili olan ani sıcaklık düşüşü, bazı bölgelerde zirai don olaylarına yol açtı. Bu durum, başta meyve ve sebze üretimi yapılan tarım arazileri olmak üzere birçok alanda ciddi hasar oluşmasına neden oldu.

Meteorolojik kayıtlara göre, Türkiye genelinde nisan ayının en düşük sıcaklığı -18 derece olarak Kayseri’nin Tomarza ilçesinde ölçüldü. Tarım açısından kritik bir dönem olan nisan ayında yaşanan bu ani sıcaklık düşüşü, çiftçilerin büyük kayıplar yaşamasına yol açtı. Uzmanlar, bu tür iklimsel anormalliklerin iklim değişikliğiyle doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çekerek, tarım sektöründe önleyici tedbirlerin artırılması gerektiğini vurguluyor.

Nisan ayının 20 gününde yapılan değerlendirmeye göre en düşük sıcaklığın yaşandığı il ve ilçeler şöyle:

İl-ilçe Sıcaklık Tomarza -18 Sarız -16,3 Zara -14,4 Pınarbaşı -14,1 Elbistan -13,9 Darende -13,6 Göksun -13,2 Ulukışla -12 Boğazlıyan -11,8 Afşin -11,5 Karapınar -11,3 Niğde -9,5 Avanos -9,2 Turhal -8,9 Konya-Ereğli -8,6 Aksaray -8,3 Doğanşehir -7,9 Konya-Akşehir -7,6 Çiçekdağı -6,7 Sivrice -5,9 Konya -4,3 Adıyaman-Gölbaşı -3,1 Pozantı -3,1