Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son günlerde Türkiye’nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarına dikkat çekti. Kamunun kaynak kullanımını ve eksik yangın söndürme filosunu hedef aldı.

İnce paylaşımında, “İtibardan tasarruf etmeyen; kendisini, ailesini, eşrafını, yandaşını, yalakasını gezdiren uçaklar aldı. Yıllardır ormanlarımız yanıyor. Hala yeterli yangın söndürme uçağımız yok!” ifadelerini kullandı.

Kamudan yapılan harcamaların sorgulanmamasını eleştiren İnce, “Kamudan yapılan harcamaların hesabını sormayan milletin ormanı da yanar, canı da yanar, insanı da ölür!” dedi.

Muharrem İnce’nin bu sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu.