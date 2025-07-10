MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftalık faaliyetlere dair bilgilendirme toplantısında, Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 6 Temmuz’da 852 rakımlı tepedeki bir mağarada yapılan arama çalışmaları sırasında 12 askerin gazdan etkilendiğini ve şehit olduğunu açıkladı. Olay sırasında mağarada karbonmonoksit, metan ve hidrojen sülfür gazlarına rastlandığı ve oksijen oranının yüzde 19’a düştüğü belirtildi. Fanlarla oksijen basıldıktan sonra şehitlerin naaşlarına ulaşıldı.

Gazdan Etkilenen Askerler İçin Kurtarma Çalışmaları Fedakarlıkla Yürütüldü

Mağaraya giren ilk ekipten sonra önde bulunan askerlerin sendeleyip bayılmasıyla yardım çağrısı yapıldı. Dışarıda bekleyen askerlerin mağaraya girerek arkadaşlarını kurtarmaya çalıştığı ve bu süreçte gazdan etkilenen personelin dışarı çıkarılarak hava yoluyla hastaneye sevk edildiği belirtildi. Ancak tüm çabalara rağmen 5 asker daha şehit olduğu, toplamda ise 12 askerin şehit düştüğü bildirildi. Olayın ardından AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu destek verdi.

TSK’dan: “Olay Manipülatif Söylemlerle Çarpıtılamaz”

Bakanlık, sosyal medyada ve bazı basın organlarında yer alan "gaz maskesi yoktu", "kimyasal silah kullanıldı", "tuzak vardı", "şarapnel ile vuruldular" gibi iddiaların asılsız ve gerçek dışı olduğunu vurguladı. Açıklamada, bu tarz söylemlerin TSK’yı yıpratma amaçlı sistematik dezenformasyon olduğu ve şehit ailelerine saygısızlık anlamına geldiği ifade edildi. İdari tahkikatın sürdüğü ve tüm detayların resmi kaynaklardan açıklanacağı belirtildi.

Hudutlarda Kaçak Geçiş Girişimi ve Uyuşturucu Operasyonları Devam Ediyor

MSB, sınır güvenliğinin etkin şekilde sağlandığını bildirerek, son bir haftada yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 221 kişinin yakalandığını, 1017 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini duyurdu. Ayrıca, Hatay ve Edirne hudut hattında 103 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Irak’ın kuzeyinden kaçan 2 PKK’lı terörist ise teslim oldu. Suriye’de tünel imha faaliyetlerinin sürdüğü ve bugüne kadar Tel Rıfat’ta 212 km, Menbic’te 246 km uzunluğunda tünelin yok edildiği açıklandı.

403’üncü Test Filo ve Hava ARMERKOM Faaliyete Başladı

Türk savunma sanayisinin yerli ve milli sistemlerinin test edilmesi ve geliştirilmesi amacıyla, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde Araştırma Merkez Komutanlığı (Hava ARMERKOM) ve 403’üncü Test Filo Komutanlığı kuruldu. Bu iki birim sayesinde TUSAŞ’ın geliştirdiği KAAN ve HÜRJET gibi savaş uçaklarının test ve sertifikasyon süreçlerine TSK doğrudan dahil olacak. Böylece platformların operasyonel yeterliliği daha erken tespit edilerek, maliyet ve zaman açısından verimlilik sağlanacak.

Bedelli Askerlik Tutarı 280 Bin TL Oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye dayanarak, 2025 yılının ikinci yarısı için bedelli askerlik ücretinin 280 bin 850 lira 64 kuruş olduğunu açıkladı. 8 Temmuz 2025 itibarıyla bedelli askerlik başvuruları resmen başlamış durumda.