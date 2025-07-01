Törende açıklamalarda bulunan İbrahim Hacıosmanoğlu, Montella'nın Türkiye'yi benimsediğini ve A Milli Takım ile önemli başarılara imza atacaklarına inandıklarını söyledi. Montella’nın Türk milli takımına olan bağlılığını vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Hocamız İtalyan ama artık Türk gibi. ABD maçında kızı arkadaşlarıyla birlikte Türkiye forması giymiş ve maçtan sonra sevinçlerini bizim gibi yaşamışlardı. Bu, Montella'nın Türkiye'yi ne kadar benimsediğini gösteriyor. Hatta yakında Türk vatandaşı yapılabilir" dedi.

Hacıosmanoğlu, Montella'nın genç kadro ile kurduğu aile ortamının takıma büyük katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, A Milli Takım'ın ahlaki değerler açısından da tarihinin en güçlü kadrosunu oluşturduğunu ifade etti.

Montella: “Hedefimiz Dünya Kupası”

Vincenzo Montella, sözleşmesinin uzatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. A Milli Takım olarak ana hedeflerinin 2026 Dünya Kupası'na katılmak olduğunu belirten Montella, "Bizim hedefimiz her zaman en iyisini yapmak. Dünya Kupası Elemeleri'nde zorlu bir gruptayız ve tüm odak noktamız bu turnuvada başarılı olmak. 16 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'na katıldık ve oradan lider olarak çıktık. Bu başarıları, takımın tüm oyuncularının çabaları sayesinde elde ettik" dedi.

Montella, Türk futbolunun geleceği hakkında büyük umutlara sahip olduğunu vurguladı ve 2026 Dünya Kupası’nda Türk Milli Takımı olarak önemli bir yer edinmeyi hedeflediklerini belirtti.

Montella'nın Türk Vatandaşlığına Yönelik Düşünceleri

Montella, Türk vatandaşlığına ilgi gösterdiğini ancak bunun için Türkçe öğrenmesi gerektiğini söyledi. "Türk vatandaşlığını tabi çok isterim ama Türkçe öğrenmem gerektiğini biliyorum" diyen Montella, bu süreçte mutluluğunun ve gelişiminin ön planda olduğunu ifade etti. Türkçe konuşmada da giderek daha dikkatli olduğunu belirten Montella, Türkiye'de yaşamaktan son derece memnun olduğunu vurguladı.

Takımın Başarısı İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Montella, A Milli Takım'da devam eden projelerle ilgili olarak teknik ekibine ve oyunculara teşekkür etti. "Takımımıza hep birlikte inandık ve çok önemli başarılar elde ettik. 2026 Dünya Kupası için hep birlikte yoğun bir şekilde çalışacağız ve başarılı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan Tam Destek

Başkan Hacıosmanoğlu, Montella ile olan güçlü ilişkilerinin devam edeceğini ve A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası hedefi için herkesin el birliğiyle çalışacağını belirtti. Hacıosmanoğlu, "Bu genç kadronun başarısı için hep birlikte çalışacağız. Türk futbolunu daha da yukarılara taşıyacağız" diyerek tüm futbolseverlere destek çağrısında bulundu.

Sonuç Olarak: A Milli Takım'ın Hedefi 2026 Dünya Kupası

Vincenzo Montella'nın A Milli Takım ile olan sözleşmesinin 2 yıl uzatılması, Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası hedeflerine yönelik umutları arttırıyor. Montella'nın Türkiye'ye uyum süreci, A Milli Takım'da oluşturduğu aile ortamı ve takımın oyun tarzı, Türk futbolunun geleceği açısından büyük önem taşıyor. A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'nda başarılı olabilmesi için Montella, oyuncular ve teknik ekip ortak bir mücadeleye odaklanmış durumda.