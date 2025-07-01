TFF 1. Lig'de küme düşen, transfer yasağı bulunan ve maddi olarak zor dönemler geçiren MKE Ankaragücü; resmi sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, U19 takım futbolcularından iki genç isimle profesyonel sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Ankaragücü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"U19 takım futbolcularımızdan Arda Doğan ve Arda Bayram ile profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Altyapımızdan yetişen genç oyuncularımıza MKE Ankaragücü formasıyla başarılı bir kariyer diliyoruz."

U19 takım futbolcularımızdan Arda Doğan ve Arda Bayram ile profesyonel sözleşme imzalanmıştır.



Altyapımızdan yetişen genç oyuncularımıza MKE Ankaragücü formasıyla başarılı bir kariyer diliyoruz.#YenidenDiriliş pic.twitter.com/naQWkdl4g8 — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) July 1, 2025