Yavaş, Leman Dergisi’nin gündem olan kapağıyla ilgili toplumsal vicdanı yansıtan dikkat çekici bir açıklama yaptı. “Bu topraklarda birlikte yaşamanın harcı saygı ve sağduyudur” mesajını verdi.

“Milletimizin Ortak Vicdanı Yaralar”

X üzerinden açıklama yapan Mansur Yavaş, kullanılan üslubun binlerce insanın kalbini kırdığını ifade ederek açıklama yaptı:

“Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e ve inanç değerlerimize yönelik her türlü saygısızlık, milletimizin ortak vicdanını yaralar. İfade özgürlüğü, nefretin ya da ayrıştırmanın aracı haline getirilmemelidir. Çünkü bu topraklarda birlikte yaşamanın, bir arada kalmanın en güçlü harcı; arasında saygı ve sağduyudur.”

“Kullanılan üslup, binlerce insanın kalbini kırmıştır. Bu nedenle biz; ayrıştıran değil birleştiren, ötekileştiren değil kucaklayan bir dilde ısrarcı olmalıyız. Onun şartı, hukuk içinde, saygı ve sağduyu ile hareket etmektir. Bu, bu milletin her ferdinin sorumluluğudur.”

Mansur Yavaş’ın açıklaması, bir yandan ifade özgürlüğüne sahip çıkarken diğer yandan inançlara yönelik hassasiyetin gözetilmesi çağrısıyla toplumsal barışı savunan bir çizgide duruyor.

Tartışmalı karikatürle ilgili tepkiler sürerken, Yavaş’ın çağrısı “saygı ve sağduyu ile hareket” vurgusuyla öne çıktı.

“İfade özgürlüğü, nefretin ya da ayrıştırmanın aracı haline getirilmemelidir.” diyerek özetledi.

Muhabir: Uğurcan Bayrakdar