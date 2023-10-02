Bursa'da bir mobilya imalethanesinin çatısına çıkan yangın, yandaki diğer işletmeye de sıçradı. Yangın, 1 saat süren çalışma ile söndürüldü.

İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi’ndeki 5 katlı mobilya imalathanesinin çatısında, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki 4 katlı mobilya imalathanesinin çatısına da sıçradı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. 2 işletmede hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.