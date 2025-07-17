Koçyiğitoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlaşma ile kulübümüz; oyuncunun gelecek sezonki yaklaşık 800.000 avro yüksek mali yükünden, geçmiş dönem alacaklarından, vergi taahhütlerinden, faizlerden ve menajer ücretlerinden kurtulmuştur. Ayrıca kulübümüz bonservis geliri de elde etmiştir."

Efkan Bekiroğlu’na Teşekkür, Kadro Yapılanmasına Devam

MKE Ankaragücü, oyuncuya verdiği emekler için teşekkür ederken, teknik direktör Mustafa Kaplan ve yönetim kurulunun hazırladığı kadro yapılanma planlarının da kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

"Efkan Bekiroğlu'na kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, kariyerinin geri kalanında başarılar dileriz."

Efkan Bekiroğlu Kimdir?

1995 doğumlu orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu, kariyerinde daha önce Almanya ve Türkiye liglerinde forma giymiş, teknik kapasitesi ve oyun görüşüyle bilinen bir isim olarak tanınıyordu.