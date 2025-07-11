Mimarlar Doğan Tekeli, Sami Sisa ve Metin Hepgüler’in tasarımı olan Antalya Arkeoloji Müzesi, Türkiye’de ulusal mimari yarışma sonucu elde edilen ilk müze yapısı olma özelliğini taşıyor. Bu yönüyle hem kültürel hem de mimari miras açısından büyük bir öneme sahip.

"Yıkım, Kolektif Hafızanın Silinmesidir"

Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından yapılan açıklamada, müzenin yıkımının yalnızca bir yapının kaybı değil, aynı zamanda kolektif hafızamızın ve Türkiye müzecilik tarihinin silinmesi anlamına geldiği vurgulandı. Şube yetkilileri, yapının yıkılmak yerine restore edilerek koruma altına alınması gerektiğini ifade etti.

Yargı Süreci Başlatıldı

Açıklamada ayrıca, Mimarlar Odası Genel Merkezi tarafından, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun yapının tescil edilmesi talebini reddetmesine karşı dava açıldığı belirtildi. İlgili kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açılan dava süreci, odanın Ankara Şubesi tarafından yakından takip ediliyor.

Mimarlar Odası: “Kültürel Mirasımıza Sahip Çıkacağız”

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, yıkım kararından derhal vazgeçilmesini ve yapının “kültür varlığı” olarak tescillenmesini talep ediyor. Açıklamanın sonunda ise, “Kültürel mirasımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” vurgusu dikkat çekiyor.