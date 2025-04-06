Türkiye, uzay ve uydu alanındaki çalışmalarını hızla ilerletmeye devam ediyor. BİLSAT, RASAT, GÖKTÜRK uyduları ve metre altı çözünürlük sunan milli görüntüleme uydusu İMECE ile önemli başarılar elde eden Türkiye, yer gözlem uydusu ve yer istasyonu tasarlayıp üretebilen ülkeler arasında yer alıyor. Ayrıca, yerli imkanlarla geliştirilen TÜRKSAT 6A, milli uydu markası oluşturma yolunda büyük bir adım olarak kabul ediliyor.

Türkiye için, mevcut uydu üretim, test ve altyapı kaynaklarının daha verimli kullanılması, insan kaynağının etkin şekilde değerlendirilmesi, mükerrer yatırımların önüne geçilmesi ve dünya ile rekabet edebilecek bir milli uydu şirketinin kurulması büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda, uydu teknolojilerinde elde edilen AR-GE ve üretim kabiliyetlerini ticarileştirerek ulusal güvenliğe katkı sağlamak amacıyla "milli uydu şirketi" kurulması planlanıyor.

Milli uydu şirketi kurularak, uydu ekosistemindeki kamuya ait yapılar tek çatı altında toplanacak ve böylece koordinasyon artırılacak. Aynı zamanda, insan kaynağı ve altyapıların verimli kullanılması sağlanarak Türkiye'nin uzay alanındaki rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. Bu çalışmalarla, Türkiye'nin uluslararası uzay pazarında güçlü bir konum elde etmesi bekleniyor.

Uzay Teknoparkı Kurulacak

Savunma sanayisinde elde edilen başarıların uzay teknolojilerinde de sağlanabilmesi için güçlü bir ekosistem inşa edilmesi amaçlanıyor. Bu hedef doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Türkiye Uzay Ajansı (TUA) kurulurken, uzay teknolojileri geliştirme çalışmalarının altyapılarını kurmak, nitelikli insan kaynağını geliştirmek ve işbirliği ortamı oluşturmak için uzay teknolojileri odaklı bir teknopark devreye alınacak.

Ankara'da kurulacak bu teknopark, Türkiye'nin uzay politikaları doğrultusunda gerekli teknoloji geliştirme faaliyetlerinin yürütüleceği ana merkez olacak. Burada geliştirilecek yenilikçi teknolojiler sayesinde Türkiye'nin küresel uzay ekonomisinden daha fazla pay alması bekleniyor.

Uzay teknolojilerinin savunma sanayisinde kullanılması, Türkiye'nin askeri operasyon ve savunma kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Özellikle yüksek çözünürlüklü yer gözlem uyduları sayesinde sınır güvenliği, istihbarat toplama ve operasyon planlaması gibi kritik alanlarda büyük avantajlar sağlanacak.

Yeni Destekler Yolda

Rekabet Öncesi İşbirliği Destek Programı kapsamında, alçak dünya yörüngesinde çalışacak uydu teknolojilerinin kritik alt bileşenleri, yer sistemleri ve özel iletişim altyapılarının kurulmasına yönelik projelere destek verileceği planlanıyor. Bu çerçevede, 200 kilogram altındaki uydu projelerinin tasarım, geliştirme, prototip, test, doğrulama, fırlatma ve yörüngede çalışma test süreçleri desteklenecek.

HIT-30 Yüksek Teknoloji Destek Programı, "haberleşme ve uzay" alanını öncelikli sektörler arasında tanımlamış ve bu başlık altında alçak yörünge uydu sistemleri, yeni nesil haberleşme altyapıları ve akıllı haberleşme cihazları yatırımlarına destek verileceği açıklandı.

Ayrıca, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından lazer HB11 füzyon enerji dönüşümü laboratuvar test altyapısının kurulacağı belirtilmiştir. Bu çalışmalar, Türkiye'nin uzay ve teknoloji alanındaki kapasitesini daha da güçlendirecek ve global arenada rekabet gücünü artıracak.