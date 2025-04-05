Dün yapılan açıklamaya göre, elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam yapıldı. Yapılan zamlar sonrası sosyal medyadan tepkiler gelmeye başladı. Vatandaşlar ve birçok önemli isim tepki göstermeye devam ederken, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepkisini gösterdi.

Tanal paylaşımında, CHP'nin kurultayı öncesi Ak Parti'nin yine bildiğini yaptığını ifade ederek; "CHP Kurultayı yaklaşırken, Türkiye Barolar Birliği 5 Nisan’da hukuksuzluğa karşı yürüyor. Tam da bu yoğun gündemde, AKP yine bildiğini yaptı: Halk fark etmesin diye elektriğe zam, hem de sessiz sedasız, gece yarısı! Dikkat dağıtıyorlar, zamları gizliyorlar, gerçekleri saklıyorlar! Ama biz susmayacağız! Ne iradeye ne hukuka ne halkın cebine uzanan bu düzene boyun eğmeyeceğiz!" dedi