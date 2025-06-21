MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralar Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, partinin toplumsal uzlaşı ve milli birlik temelinde kalıcı barış, huzur ve refahı hedeflediği belirtildi. Açıklamada, “Terörsüz Türkiye” vizyonunun devlet-millet dayanışması ve toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla gerçekleşeceği, insan hakları ve özgürlüklerin güçlendiği daha demokratik ve müreffeh bir Türkiye’nin amaçlandığı vurgulandı.

Bu doğrultuda MHP, “Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik” temasıyla 9 bölgede 81 ili kapsayan “Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” düzenleyecek. Toplantılarla, vatandaşlara doğru bilgiler sunularak sosyal medyada yayılan yalan haberler ve dezenformasyonlarla mücadele edilmesi, parti politikalarının geniş kitlelere duyurulması ve toplumun her kesimiyle kucaklaşan siyaset anlayışının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Ayrıca bu buluşmalarla vatandaşların beklentileri dinlenecek, iç ve dış siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeler değerlendirilecek, yerel düzeyde güven köprüsü kurulacak ve “Terörsüz Türkiye” hedefine yönelik güçlü bir toplumsal mutabakat sağlanacak. Toplumsal kucaklaşma ile bin yıllık kardeşlik duygusunun pekiştirilmesi ve milli ülküler etrafında kenetlenme amaçlanıyor.

MHP Divan, MYK ve MDK üyeleri, milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatları ile ticaret, sanayi, ziraat, esnaf ve sanatkar odaları, meslek birlikleri, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar, şehit ve gazi dernekleri, yerel yöneticiler, muhtarlar ve tüm vatandaşlar bu anlamlı toplantılara davet edildi.