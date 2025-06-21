MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Suşehri ilçesine yönelik önemli yatırım müjdeleri verdi. Özyürek, Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, MHP İlçe Başkanı Resul Kılıç ve diğer yetkililerle birlikte Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek ilçedeki projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Daha sonra Başkan Kayaoğlu’nu makamında ziyaret eden Özyürek, ilçeye hayata geçirilecek 4 büyük yatırımın müjdesini paylaştı. Sivas’ın tüm ilçelerine yatırımların adil şekilde ulaştırılması için çalıştıklarını belirten Özyürek, Suşehri halkına hizmet götürmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Özyürek, projeler arasında Binali Yıldırım’ın destekleriyle ilçenin yıllardır yaşadığı içme suyu sorununu çözecek modern konvansiyonel su arıtma sisteminin kurulmasının yer aldığını açıkladı. Ayrıca, imar sorunları nedeniyle yapılaşmanın engellendiği yaklaşık 187 arsa ile belediyeye ait 75 bin metrekarelik alanın yeniden imara açıldığını bildirdi.

Üçüncü yatırım müjdesi olarak Suşehri’ne yeni bir galericiler sitesi yapılacağını duyuran Özyürek, son olarak Hükümet Konağı ile Jandarma Komutanlığı arasındaki yolun aydınlatma direkleri ile donatılacağını belirtti.

Yatırımların ilçeye ve halkına hayırlı olmasını dileyen Özyürek, destek veren siyasi isimlere teşekkür etti. Ziyaret sırasında MHP İl Başkanı Hakan Uygun ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanı Bahadır Gökmen de Özyürek’e eşlik etti.

Bu önemli gelişme, Suşehri ilçesinin altyapı ve sosyal yaşam kalitesinin artırılması açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.