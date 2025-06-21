Konya’nın Kulu ilçesine bağlı Onatçılı Yaylası’nda, Murat Çetin’e ait buğday ekili tarlada yangın çıktı. Tarladan yükselen yoğun dumanlar çevredekilerin dikkatini çekince, durum hızla itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına anında müdahale ederek büyümesini engelledi ve kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 35 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatılırken, bölge çiftçileri can kaybı olmamasına sevindi. Yetkililer, yangınların önlenmesi için tarım arazilerinde dikkatli olunması ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

Konya Kulu’da yaşanan bu olay, tarımsal alanlarda yangın riskine karşı duyarlılığın artırılmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.