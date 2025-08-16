Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

" Ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarına karşı, hava filolarımız, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın gece gündüz demeden yürüttüğü yoğun mücadele sonucunda: Bursa / İznik, Zonguldak / Merkez, Bartın / Amasra, Muğla / Fethiye, Balıkesir / Edremit yangınlarında TAM KONTROL SAĞLANMIŞTIR. Adıyaman / Besni ve Balıkesir Erdek yangınları BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR. Kocaeli / Karamürsel, Karaman / Ermenek, Afyonkarahisar / Bolvadin yangınlarının ise ekiplerimizin gün boyu süren mücadeleleri sonucunda ENERJİSİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR. Yeşil Vatanımızı korumak için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam edeceğiz."

