Yapılan değerlendirmelere göre, 12 Nisan Cumartesi saat 21.00 ile 14 Nisan Pazartesi saat 09.00 arasında birçok bölgede zirai don bekleniyor.
Zirai don riski bulunan bölgeler arasında şunlar yer alıyor:
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Marmara'nın güney ve doğusu
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İç Anadolu
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İç Ege
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Göller Yöresi
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Karadeniz’in iç kesimleri
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Doğu Anadolu Bölgesi
Soğuk hava koşullarının tarımsal üretimi olumsuz etkileyebileceğini belirten yetkililer, özellikle çiftçiler ve tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların, il ve ilçelere yönelik sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve gerekli tedbirleri almaları gerektiğini vurguladı.
Meteoroloji, zirai donun etkili olabileceği bu günlerde ürünlerin zarar görmemesi için seracılar ve üreticilerin hazırlıklı olması gerektiğini hatırlattı.
🔊Zirai Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) April 12, 2025
❄️Zirai Don Uyarısı! pic.twitter.com/fcZMSFcfId