Yapılan değerlendirmelere göre, 12 Nisan Cumartesi saat 21.00 ile 14 Nisan Pazartesi saat 09.00 arasında birçok bölgede zirai don bekleniyor.

Zirai don riski bulunan bölgeler arasında şunlar yer alıyor:

Marmara'nın güney ve doğusu

İç Anadolu

İç Ege

Göller Yöresi

Karadeniz’in iç kesimleri "Epilepsililer İçin Devletle İstihdam İşbirliği"

Doğu Anadolu Bölgesi

Soğuk hava koşullarının tarımsal üretimi olumsuz etkileyebileceğini belirten yetkililer, özellikle çiftçiler ve tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların, il ve ilçelere yönelik sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve gerekli tedbirleri almaları gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji, zirai donun etkili olabileceği bu günlerde ürünlerin zarar görmemesi için seracılar ve üreticilerin hazırlıklı olması gerektiğini hatırlattı.