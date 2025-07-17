Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de biraraya gelen Kabine Toplantısı sona erdi. Memurların çalışma hayatına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Kadın ve erkeklere tanınan doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını yürürlüğe alıyoruz. Bugün yayınlayacağımız kanun ile memurlar doğumdan ilk öğretim yıllarına kadar yarı zamanlı çalışma hakkına sahip olacak." şeklinde konuştu.

SURİYE’DE YAŞANANLAR

Öte yandan Suriye'de yaşanan son gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail Dürzileri bahane ederek Suriye'ye de saldırdı. İsrail hukuk tanımaz kural tanımaz ilkesiz şımartılmış ve gözü dönmüş bir terör devletidir. Gelinen aşamada bölgemizin en büyük sorunu İsrail'in saldırganlığıdır. Komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğünü milli birliğinin üniter yapısının ve çok kültürlü kimliğinin korunması bizim temel politikamızdır." ifadelerini kullandı.

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