BASK ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, son dönemde artan konut kiralarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle büyükşehirlerde görev yapan kamu çalışanlarının ekonomik olarak zorlandığına dikkat çeken Öğretici, seçim öncesinde verilen "kira yardımı" sözlerinin bir an önce yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Memurlar Kira Yükü Altında Eziliyor

Mart 2025 verilerine göre Türkiye genelinde ortalama kira bedeli 21.298 TL seviyesine ulaştı. Ancak bazı büyükşehirlerde bu rakam ortalamanın çok daha üzerinde seyrediyor. Açıklamada belirtilen illerdeki kira ortalamaları şöyle:

İstanbul: 25.957 TL

Ankara: 23.240 TL

İzmir: 25.266 TL "315 bin 721 işe yerleştirmeye aracılık ettik"

Muğla: 27.970 TL

Çanakkale: 21.500 TL

Bu verilerle birlikte konuşan Öğretici, "Ortalama memur maaşının 46 bin TL olduğu bir ortamda, bu şehirlerde görev yapan kamu çalışanlarının kira ödemesi mümkün değil. Kira gideri neredeyse maaşın yarısını aşmış durumda" ifadelerini kullandı.

“Kira Yardımı Artık Hayata Geçirilmeli”

Öğretici, seçim dönemlerinde memurlar için vaat edilen kira yardımının halen uygulamaya geçirilmediğini hatırlatarak, "Zorunlu hizmet bölgelerinde görev yapan kamu personelinin bu şartlar altında yaşam mücadelesi vermesi kabul edilemez. Seçim öncesi verilen sözler artık tutulmalı ve kira yardımı acilen hayata geçirilmelidir" dedi.

Kira Yardımı Talebi Kamuoyunun Gündeminde

Artan yaşam maliyetleri, yüksek enflasyon ve yükselen kira bedelleri karşısında kamu çalışanlarının yaşadığı ekonomik zorlukların günden güne arttığını belirten Öğretici, bu konunun yalnızca ekonomik değil, sosyal bir sorun haline geldiğini de vurguladı.

Sendika yetkilileri, hükümete çağrıda bulunarak kira yardımının bir an önce yasal bir zemine kavuşturulmasını ve özellikle büyükşehirlerde görev yapan memurların yükünün hafifletilmesini talep etti.