Yangın, 564’üncü Sokak üzerinde bulunan 13 katlı apartmanın çatı katında akşam saatlerinde başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. Duman binanın merdiven boşluklarını kaplayınca içeride bulunan vatandaşlar dışarı çıkamadı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sepetli Vinçle Film Gibi Kurtarma Operasyonu

Yoğun duman nedeniyle binadan çıkamayan vatandaşların kurtarılması için sepetli vinç kullanıldı. Bölgedeki bir nakliye şirketine ait vinç de tahliyeye destek verdi. Ekipler, aralarında 1 bebeğin de bulunduğu 38 kişiyi dikkatli bir şekilde dışarı çıkardı.

23 Kişi Hastaneye Kaldırıldı, 1 Kişinin Durumu Ciddi

Dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerindeki ambulanslarda ilk müdahale yapıldı. Durumu daha ağır olan 23 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Söndürme ve Tahliye Çalışmaları Sürüyor

İtfaiye ekipleri bir yandan çatıyı saran alevlerle mücadele ederken, diğer yandan içeride mahsur kalabilecek kişilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.