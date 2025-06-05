Trump, Musk’ın geçmişte kendisini övdüğünü ve yapılan birçok çalışmaya destek verdiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı, ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum.”

Musk’ın Beyaz Saray’dan ayrıldıktan sonra tutum değiştirdiğini savunan Trump, Tesla ve SpaceX CEO’sunun vergi tasarısına yönelik eleştirilerinden hoşlanmadığını açıkça dile getirdi.

“Ona çok yardım ettim, büyük hayal kırıklığına uğradım”

Musk'ın tavrından dolayı kırgın olduğunu belirten Trump, sözlerine şöyle devam etti:

“Elon’dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim. Kendisi benim hakkımda henüz kötü şeyler söylemedi ama eminim ki yakında bu da olacaktır.”

Musk’ın teşvik indirimlerinin kaldırılmasına tepkisi

Trump, Musk’ın tepkisinin arkasında elektrikli araçlar için uygulanan vergi teşviklerinin kaldırılması olduğunu söyledi.

“Bu indirimlerin sonlandırılacağını Musk başından beri biliyordu. Bu konuda benim pozisyonum hiç değişmedi. Bu tasarıyı her yönüyle biliyordu. Neredeyse herkesten daha iyi biliyordu ancak ayrılana kadar bu konuda hiçbir sorunu yoktu.”

Trump ayrıca Musk’ın Beyaz Saray’ı özlemiş olabileceğini de sözlerine ekleyerek, bu duygusal durumun tepkisinde etkili olabileceğini ima etti.

Musk: “Üzgünüm ama buna daha fazla dayanamayacağım”

Elon Musk, birkaç gün önce X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda Trump’ın vergi indirimi tasarısına çok sert bir dille karşı çıkmıştı.

“Üzgünüm ama buna daha fazla dayanamayacağım.” diyen Musk, tasarıyı şu sözlerle eleştirmişti:

“iğrenç bir rezalet.”

Trump’ın seçim kampanyasında yer verdiği vergi indirimi vaadinin yasal düzenlemeye dönüştüğü tasarı, Temsilciler Meclisi’nden geçmiş ve Senato’ya gönderilmişti.