Vali Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kurban Bayramı münasebetiyle il protokolümüz ve kıymetli hemşehrilerimizle birlikte Niğde Şehitliği’ni ziyaret ettik. Aziz şehitlerimizi dualarla yâd ettik, kabirlerine güller bıraktık. Fedakârlıklarıyla bizlere bu vatanı emanet eden kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor; şehit ailelerimizin her daim yanlarında olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum.”

“Bayramlar Birlik ve Dayanışma Zamanıdır”

Bayramların toplumsal birlik ve beraberliği pekiştiren özel zamanlar olduğunu vurgulayan Çelik, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Bayramlar, milletçe birliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz özel zamanlardır. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramı’nı gönülden kutluyorum.”