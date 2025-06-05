Törende yaptığı konuşmada Türkiye’nin toplumsal barış ve birlik sürecine vurgu yapan Tekin, “Terörsüz bir Türkiye, hepimizin ortak hedefi. Bu süreç, kardeşlik ortamını daha da güçlendirecek” dedi. Bakan Tekin, bayramın anlamına uygun olarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Erzurum’a 5 Milyar Liralık Eğitim Yatırımı

Erzurum’a yapılan eğitim yatırımlarına da değinen Tekin, kent genelinde süren okul inşaatlarının toplam değerinin yaklaşık 5 milyar lira olduğunu açıkladı. Yatırımlar tamamlandığında Erzurum’un okul ihtiyacının kalmayacağınısöyledi.

Başörtüsü ve Kültürel Haklar Üzerinden Muhalefete Eleştiri

Türkiye’nin demokratikleşme süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin, başörtüsü yasağının kaldırılmasını önemli bir kazanım olarak niteledi. “Bugün artık kimse Türkiye’de başörtüsü yasağından söz edemez. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu mücadele verildi, ancak muhalefet hâlâ net bir duruş sergilemiyor” dedi.

“Ahmet Kaya’yı Unutmadık, Bugün Kürtçe Tiyatro Oynanıyor”

Kültürel haklar alanında sağlanan ilerlemelere de değinen Tekin, “Bir zamanlar Kürtçe konuşmak suç sayılıyordu. Ahmet Kaya’nın yaşadıkları hâlâ hafızalarda. Bugün ise Kültür Bakanlığı Kürtçe tiyatrolar sahneliyor, Kürtçe dersler veriliyor, eserler yayımlanıyor” dedi.

“Cumhurbaşkanımıza Minnettarız”

Konuşmasını “Herkesin inancını özgürce yaşadığı bir Türkiye inşa ettik” diyerek sürdüren Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu süreçteki liderliği için teşekkür etti.

Bayram Kutlaması ve Vatandaşlarla Buluşma

Konuşmasının ardından tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Tekin, sağlık, huzur ve mutluluk dileklerinde bulundu. Tören sonrası alanda bulunan vatandaşlarla tek tek tokalaşarak bayramlaştı.