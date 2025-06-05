Paylaşımında Mehmet Kavun’un 1999’da geçirdiği trafik kazasına değinen Bakan Yerlikaya, o anlarda Kavun’un emniyet kemeri takılı olmadığı için aracının camından fırladığını ve omurilik felci geçirdiğini aktardı. Yerlikaya, “Çocuklarıyla birlikte kurduğu birçok hayali vardı. Ancak bir anlık ihmal, kendi sözleriyle ‘Hayallerini suya düşürdü’” ifadelerini kullandı.

“Azmini Kaybetmedi Ama Aklı Hâlâ O Günde”

Kavun’un yaşadığı zorluklara rağmen azimle hayata tutunduğunu belirten Yerlikaya, “Ama hâlâ aklı, trafik kazasını geçirdiği o günde. Keşke emniyet kemeri takılı olsaydı” diyerek toplumun bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

“Emniyet Kemeri Can Kurtarır”

Bakan Yerlikaya, mesajının sonunda ise şu uyarıyı yaptı:

“Keşke dememek için, aracımıza her bindiğimizde, ister önde, ister arkada oturalım, isterse otobüste olalım. Mutlaka emniyet kemerimizi takalım. Çünkü emniyet kemeri kullanımı, trafik kazalarında can kayıplarını %45, ağır yaralanma riskini %50 azaltıyor.”

Yerlikaya ayrıca, Mehmet Kavun’a geçmiş olsun dileklerini ileterek, Allah’tan şifa diledi.

Mehmet Kavun… 1999 yılında maalesef bir trafik kazası geçirdi. Ancak kaza anında emniyet kemeri takılı değildi. Aracının camından fırladı, omurilik felci oldu.



Çocuklarıyla birlikte kurduğu birçok hayali vardı. Ancak bir anlık ihmal, kendi sözleriyle, ‘’Hayallerini suya… pic.twitter.com/sa8FLWcVtY — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 5, 2025