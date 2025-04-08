İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen ve çatışma bölgeleriyle irtibatları bulunduğuna dair istihbarat elde edilen şahıslara yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Soruşturma çerçevesinde, ülkemizi hedef alan olası eylemlerde bulunabilecekleri yönünde değerlendirmeler yapılan toplam 32 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Şüphelileri yakalamak amacıyla sabahın erken saatlerinde belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenleyen ekipler, 20 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan zanlılardan 5’inin, yapılan sorgulama sonucu haklarında sınır dışı işlemi gerektiren tahdit kayıtları ve vize ihlali bulunduğu belirlendi. Bu kişiler ilgili idari işlemler için yetkili birimlere teslim edildi.

Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda; bir adet ruhsatsız tabanca, 86 adet fişek, 68 bin 700 Amerikan doları, 75 bin Türk lirası ve örgütsel içerik barındırdığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen döviz ve dijital malzemelere el konulurken, bu materyallerin örgütsel bağlantıların çözülmesine yönelik delil niteliğinde olduğu belirtildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınamayan 12 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise aralıksız devam ettiği bildirildi. Güvenlik birimleri, operasyonun örgütün şehir yapılanmasına yönelik önemli bir darbe niteliği taşıdığını vurguladı.