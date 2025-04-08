Bartın'ın 6 bin 600 nüfuslu tarihi ve turistik ilçesi Amasra'ya dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde 33 bin 489 araç giriş yaptı. Günübirlik tatilcilerle birlikte yaklaşık 130 bin kişi ilçeyi ziyaret etti. Amasra her bayramda olduğu gibi bu bayramda rekor ziyaretçi sayısına ulaştı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Amasra Kalesi’nin yer aldığı, Batı Karadeniz’deki yaz turizminin önemli bölgesi olan Amasra ilçesinde Ramazan Bayramı tatilinde 5 bin yatak kapasiteli otellerin tamamı doldu. Bakir koyları, tarihi mekanları, doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle de tatilcilerin ilgisini çeken 6 bin 600 nüfuslu Amasra’yı günübirlik tatilcilerle birlikte Ramazan Bayramı tatili boyunca yaklaşık 130 bin kişi ziyaret etti.

Amasra, geçen yıl 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 150 bin, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ise 300 bin tatilciyi ağırlamıştı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü'nün kayıtlarına göre; ilçeye arife günü 2 bin 631, bayramın 1'inci günü 4 bin 614, bayramın 2'nci günü 5 bin 957 ve bayramın 3'üncü günü bin 398, bayram sonrası çarşamba günü 2 bin 830, perşembe günü 3 bin 7, cuma günü 3 bin 519, cumartesi günü 2 bin 801 ve pazar günü 2 bin 786 araç girişi oldu. İlçeye 9 günlük bayram tatili boyunca 33 bin 489 araç giriş yaptı.

‘DOLULUĞUN KURBAN BAYRAMI’NDA DA YAŞANMASINI BEKLİYORUZ’

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, “9 günlük bayram tatili oldukça güzel geçti. Özellikle çevre iller ile İstanbul ve Ankara’dan yoğun şekilde ziyaretçi ilçemize geldi. Şirin ilçemize 33 bin araç girişi olurken, 5 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonlarımızın tamamı doldu. Ramazan Bayramı tatilini çok güzel geçirdik. Yaşadığımız, kalabalık yaz ayları için de umut oldu. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırladık. Bu doluluğun Kurban Bayramı'nda da yaşanmasını bekliyoruz. Kaymakamlık ve dernek olarak önümüzdeki yaz sezonu ve Kurban Bayramı için çalışmalarımıza başladık” diye konuştu. (DHA)