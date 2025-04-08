Günümüz yaşam koşullarında, kadınların sağlıklarını ihmal etmeleri sıkça karşılaşılan bir sorun haline geldi. Hem evdeki sorumluluklar hem de iş hayatının getirdiği stres nedeniyle birçok kadın, sağlıklı yaşam için gerekli adımları atmakta zorlanıyor. Bu bağlamda, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 14 Nisan Pazartesi günü Ümitköy Kadınlar Lokali'nde kadınlara özel sağlık ve hareket programı düzenleyecek. Ev hanımları ve ofiste çalışan kadınlar için özel olarak düzenlenen bu programda, kadınların fiziksel sağlığını iyileştirmek hedeflenirken, sağlıklı yaşam için neler yapılması gerektiği anlatılacak. Ücretsiz olarak yapılacak olan bu programa 9-13 Nisan tarihleri arasında başvuru yapılacak.

Programda, uzman eğitmenler tarafından sağlıklı yaşam tarzı, duruş bozukluklarını düzeltici egzersizler, bel ve boyun ağrılarını azaltıcı egzersizler, kas iskelet sistemini güçlendirici hareketler, Ergonomi eğitimi, beslenme alışkanlıkları ve stres yönetimi gibi konulara değinilecek. Katılımcılara, günlük hayatlarında uygulayabilecekleri basit ama etkili sağlık tüyoları aktarılacak. ABB, kadınların yaşam kalitesini artırmayı amaçladığı bu etkinlikle, sağlıklı bir toplum yaratma yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor.