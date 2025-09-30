Netflix’in merakla beklenen dizisi “Tutku Oyunları”, önümüzdeki günlerde çekimlere başlayacak. Pelin Diştaş’ın, Kerem Çatay’ın PD Yapım imzasıyla hayata geçirdiği projede Nazlı karakterini Melis Sezen, mimar İlker rolünü ise Ozan Dolunay canlandıracak.

Dizinin 2 başrol oyuncusu Melis Sezen ve Ozan Dolunay, dizinin set öncesi kutlamasında bir araya geldi.

Beş yıl sonra tekrar aynı projedeler

Dizide İlker’in eşi Funda rolünü ise Elçin Sangu üstlenecek. Senarist Tuğba Doğan tarafından kaleme alınan hikâyede Funda, çocukları Mavi’nin bakımını üstlenmek için evine Nazlıyı işe alıyor ve bu durum çiftin hayatını tamamen değiştiriyor.

Öte yandan, Ozan Dolunay ve Elçin Sangu, beş yıl önce “İyi Günde Kötü Günde” dizisinde birlikte rol almıştı.