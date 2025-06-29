Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, sosyal medya dolanan CHP'nin başına Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmesi konuşulması üzerine Özgür' Özel'e ilişkin paylaşımda bulundu.

"Özgür Özel’in yanında dimdik durmaya devam edeceğiz"

Başkan Doğanay'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "Cumhuriyet Halk Partisi, kurultayda delegelerin iradesiyle Genel Başkanını seçmiştir. Sayın Özgür Özel’in liderliğinde partimiz, halktan aldığı güçle yoluna kararlılıkla devam etmektedir. Yargı eliyle siyasi mühendislik yapmaya kalkmak, yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi’ne değil, bu ülkenin demokratik geleneklerine ve halkın temsil iradesine yönelik açık bir saldırıdır. Bu parti, savaş meydanlarında, Kuvâ-yi Milliye ruhuyla kurulmuştur. Kayyum tehditleriyle, masa başı oyunlarla yön verilecek bir parti değildir! Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in yanında dimdik durmaya devam edeceğiz. Onun liderliğinde, halkımızın iradesine sahip çıkmak için birlik ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.