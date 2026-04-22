Bakan Tekin, Ankara Keçiören’de öğrencilerle birlikte Şehit Öğretmenler Abidesi’ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında İstanbul Çekmeköy ve Kahramanmaraş’taki saldırılarda hayatını kaybeden öğretmenler anısına fidan dikildi ve anıtlara karanfiller bırakıldı.

Açıklamasında yaşanan olayların ardından hem öğrenciler hem de velilerde oluşan tedirginliği gidermek için hızlı şekilde harekete geçildiğini ifade eden Tekin, İçişleri Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

“Güvenlik Güçleri Okullarda Aktif Görevde”

Tekin, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki güvenlik birimlerinin okullarda öğrencilerin güvenli eğitim alabilmesi için sahada olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarımızın ve ailelerimizin endişelerini giderecek şekilde okullarımızda gerekli güvenlik tedbirlerini alıyoruz. Güvenlik güçlerimiz eğitim ortamının güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.”

Cumhurbaşkanlığı Koordinasyonuyla Soruşturma Süreci

Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın süreci yakından takip ettiğini ve ilgili bakanlıklara gerekli talimatların verildiğini ifade etti. Olayların tüm yönleriyle araştırıldığını vurgulayan Tekin, şunları söyledi:

“İçişleri ve Adalet Bakanlıklarımız olayın tüm detaylarını inceliyor. Sürecin arkasındaki tüm unsurların ortaya çıkarılması için çalışmalar sürüyor.”

Okullarda Ek Önlemler ve Yeni Planlama

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teftiş Kurulu’nun da sürece dahil olduğunu belirten Tekin, sadece soruşturma değil aynı zamanda önleyici güvenlik adımlarının da devreye alındığını söyledi.

Velilere çağrıda bulunan Tekin, çocukların eğitimlerine güvenle devam edebileceğini vurguladı. Ayrıca önümüzdeki günlerde alınan ve alınacak tedbirlerle ilgili daha kapsamlı bir basın açıklaması yapılacağını belirtti.

“Eğitim Süreci Güvenli Şekilde Devam Edecek”

Bakan Tekin açıklamasını, “Bu tür olaylarla bir daha karşılaşmamayı temenni ediyoruz. Eğitim sürecini güvenli şekilde sürdürmek için tüm kurumlarla iş birliği içindeyiz” sözleriyle tamamladı.