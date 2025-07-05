Marmaris’te, Hisarönü Körfezi'nde 17 Kasım 2020 tarihinde balıkçılar tarafından bulunan başı ve kolları eksik bronz kadın heykeli, yapılan restorasyon çalışmalarıyla yeniden hayat buldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği '102 Yılda 102 Sergi' projesi çerçevesinde Marmaris Kale Müze’de sergilenen bu eser, ilk kez halkla buluştu. 'Denizden Gelen Kadın' adlı sergi, Cumhuriyet'in 102. yılına ithafen, Anadolu'nun kültürel mirasını tanıtan bir yolculuğa çıkarıyor.

Sergi Anadolu'nun Zengin Geçmişini Yansıtıyor

Marmaris Kale Müze'de açılışı yapılan sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen '102 Yılda 102 Sergi: Cumhuriyet'in Işığında Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk' projesi kapsamında yer aldı. Bronz kadın heykelinin yanı sıra, bölgedeki kazılardan çıkarılan birçok eser de ilk kez sergileniyor. Bu eserler, Anadolu’nun zengin geçmişine dair derin izler taşıyor ve ziyaretçilere tarihi bir yolculuk sunuyor.

Bronz Kadın Heykelinin Tarihi ve Restorasyon Süreci

Hisarönü Körfezi'nde 2020 yılında balıkçıların ağına takılan bronz kadın heykeli, Marmaris Müzesi'ne götürülerek, İzmir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı’nda titiz bir restorasyon işlemine tabi tutuldu. Milattan önce 2. yüzyıldan kalma olan ancak Roma dönemi eseri olduğu belirlenen heykel, khiton üzerine hymation giymiş bir kadın figürünü tasvir ediyor. Heykelin başı ve kolları eksikti, fakat yapılan restorasyon ile aslına uygun şekilde korundu.

Eserlerin Ziyaretçileriyle Buluştuğu Proje

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Emlak Daire Başkanı Fügen Karaman, sergideki eserlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, sergilerle Anadolu’nun geleneksel değerlerini modern bir yaklaşımla sunduklarını ifade etti. Karaman, "Sergimizin amacı, Cumhuriyet’in geleceğe emanet edeceği nesillere kültürel mirasımızı tanıtarak, sahip çıkmalarını sağlamak" dedi.

Marmaris Kale Müze’nin Ziyaretçi Sayısında Artış

Marmaris Müze Müdürü Şehime Atabey, serginin düzenlendiği yeni sergi salonunun müzeye büyük katkı sunduğunu belirtti. Ziyaretçi sayısının hızla arttığını söyleyen Atabey, “2024 yılında müzeyi 155 bin 831 kişi ziyaret etti. 2025’in ilk 6 ayında ise 55 bin 531 kişi geldi. Yıl sonunda bu sayı 180 bine ulaşacak," diye ekledi. Müze, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bir destinasyon haline geldi.

Serginin Geleceği ve Kültürel Katkı

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, ilçedeki 4 arkeolojik kazıya verdikleri desteği ve sanat ile kültüre olan katkılarını vurguladı. Ayhan, "Sanat ve kültüre verdiğimiz desteğimiz devam edecek. Bu sergi ve diğer projelerle Marmaris’in tarihi değerlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyoruz," dedi.

Anadolu'nun Binlerce Yıllık Kültürünü Yansıtıyor

'Denizden Gelen Kadın' sergisi, yalnızca bronz heykel değil, aynı zamanda Anadolu’nun binlerce yıllık kültürünü yansıtan pek çok eseri de bir arada sunuyor. Sergiye katılan ziyaretçiler, geçmişin izlerini keşfederken, kültürel mirasın korunması ve tanıtılması konusunda farkındalık yaratılmasına katkı sağlıyor.

Marmaris Kale Müze’de sergilenen ‘Denizden Gelen Kadın’ adlı sergi, tarihi ve kültürel zenginliği gözler önüne seriyor. Bronz kadın heykeli ve diğer eserler, Marmaris’in kültürel mirasına duyulan saygıyı pekiştirirken, aynı zamanda geçmişten geleceğe bir köprü kuruyor. Bu eşsiz sergi, ziyaretçilerine hem tarihi hem de kültürel bir yolculuk sunuyor.

Muhabir: Sabri Kesen