ABD'nin Arizona eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin Arizona eyaletindeki Gila bölgesi acil durum yetkililerinden Carl Melford, Globe kentindeki selde 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kentte kaybolan kişilerin de olduğunu ancak sayılarının bilinmediği ve bölgede acil durum ilan edildiği belirtildi. Scottsdale İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada ise Phoenix kentindeki selde bir kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Arizona Valisi Katie Hobbs, düzenlediği basın toplantısında, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam vurgulayarak, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ile görüştüğünü ve Noem'in kendisine federal yardımın hazır olduğunu söylediğini aktardı.