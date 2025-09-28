KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul toplantısı için gittiği New York'ta düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs Türk halkının 1963’ten bu yana kısıtlamalar altında bulunduğunu hatırlattı. Tatar, adada eşit haklara sahip iki egemen devletin varlığı için mücadelenin sürdüğünü vurguladı.

Son 5 yıldır müzakerelerde federal temelli çözüm yerine ayrı iki devlet odaklı yaklaşımı benimsediklerini belirten Tatar, bu yaklaşımın KKTC’nin uluslararası zeminini güçlendirdiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurul’daki Kıbrıs Türk halkının haklarını vurgulamasının önemine dikkat çeken Tatar, “Kıbrıs halkının egemenlik hakkının tüm dünyaya duyurulması büyük anlam taşıyor” dedi.

Tatar, adadaki silahlanma ve gerilim konusuna da değinerek, Rum tarafının sürekli silahlanmasının barış ve istikrarı tehdit ettiğini söyledi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e de aşırı silahlanmanın yaratacağı tehlikeyi aktardıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin artık daha güçlü bir pozisyonda olduğunu vurguladı: “İlla bir çözüm için masaya oturmayacağız, çünkü bu karşı tarafa bağımlılık olarak algılanabilir. Türkiye’nin tam desteğiyle Kıbrıs’ta geçmişe kıyasla daha güçlü bir pozisyona girdik.”

Tatar ayrıca, KKTC’nin birçok ülke ile ticaret yaptığını, turist ve öğrenci kabul ettiğini belirterek, “Artık bu kurumsal yapı sağlam ve Güney Kıbrıs’ın Kuzey Kıbrıs üzerinde yetkisi yok” ifadelerini kullandı.