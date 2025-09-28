Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman ziyaretinde kentin gelecek vizyonuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, Batman’ın önümüzdeki 7-10 yıl içinde büyükşehir statüsüne ulaşmasının beklendiğini belirterek, “Büyükşehir demek büyümek ve gelişmek demek. Kentte şu anda inşa ve planlama aşamasında birçok organize sanayi bölgesi bulunuyor” dedi.

Şimşek, valiliği ziyaret ederek Vali Ekrem Canalp’ten kentteki çalışmalara dair bilgi aldı. Ardından yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nın açılış törenine katılan Bakan, tören sonrası Togg T10x modeli ile açılış yolunda sürüş gerçekleştirdi. Açılışa; Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Bakan yardımcıları Abdullah Erdem Cantimür ve Zekeriya Kaya, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

“Altyapı Şehir Gelişimi İçin Kritik”

Bakan Şimşek, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, yolun Batman trafiği ve şehir kalkınması açısından önemine dikkat çekti. Şimşek, “Bu yol sayesinde Kozluk, Van ve Bitlis’ten gelen ağır tonajlı araçlar şehir trafiğine girmeden doğrudan Diyarbakır yoluna bağlanabilecek. Böylece trafik daha iyi akacak, hava kirliliği azalacak ve yakıt tasarrufu sağlanacak. Batman için çok değerli bir proje” ifadelerini kullandı.

Ziyaret kapsamında Bakan Şimşek, Silvan kara yolundaki Batman Çayı Islahı 4’üncü Kısım Başlama Töreni’ne de katıldı ve bölgedeki altyapı yatırımlarını yerinde inceledi.