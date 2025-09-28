Gordion Vakfı tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Gordion Arkeofilm Festivali, Polatlı’daki Gordion Antik Kenti’nde yapılan görkemli ödül töreniyle sona erdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara Kalkınma Ajansı ve Polatlı Belediyesi tarafından desteklenen festival, sinema dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi.

Festivalde En İyi Film Ödülü, İranlı yönetmen Nasim Soheili’nin “Wind’s Heritage” adlı eserine verildi. Gülden Özel Jüri Ödülü, yönetmen Sevinç Baloğlu’nun “Oya Türkiye” belgeseline, jüri özel ödülleri ise İtalyalı yönetmen Filippo Ticozzi’nin “Asklepius’un Bağları” filmi ve yönetmenliğini Musa Ak ile Hasan Basri Özdemir’in üstlendiği “Bir Orkestranın İzinde” belgeseline takdim edildi. Öğrenci kategorisinde ödül ise Serkan Işık ve Emre Balcı’nın hazırladığı “Gri Ankara” belgeseline gitti.

Tören sırasında Ankara Kulübü’nün Seymen gösterisi izleyicilerle buluşurken, Gordion Tango Caz Topluluğu konser verdi ve Gordion Kazı Tarihi Fotoğraf Sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Ödül törenine Polatlı Kaymakamı Atilla Kantay, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda sanatsever katıldı.