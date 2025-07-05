Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Aksaray Üniversitesi akademisyenlerinin geliştirdiği yapay zeka destekli STRIKE modülü, arıların savunma stratejisinden ilham alıyor. Bal arılarının saldırı sırasında bıraktığı alarm feromonlarından yola çıkılarak geliştirilen sistem, dron vurulduğunda saldırganın yönünü ve şiddetini tespit ederek diğer unsurlara bilgi aktarıyor. Böylece düşman, dronu düşürse bile yerini ifşa ediyor.

NATO’nun İlk 10 Projesi Arasına Girdi

NATO’nun savunma teknolojilerinde inovasyonu artırmak amacıyla düzenlediği Innovation Hackathon 2025 yarışmasına 80’in üzerinde firma katılım sağladı. ODTÜ Teknokent’te faaliyet gösteren Skytech Robotik Teknolojileri firması ve akademisyenlerin ortak projesi STRIKE modülü, yarışmada ilk 10’a girerek ödüle değer görüldü. NATO, projeyi DIANA programına katılması için de davet etti.

Dron Güvenliğini Artıracak Özgün Çözüm

STRIKE modülünün tamamen drondan bağımsız çalıştığını belirten Doç. Dr. Erol Şahin, sistemin dronların caydırıcılığını yükselttiğini ve herhangi bir dron modeline entegre edilebileceğini söyledi. Şahin, “Dronun üzerine bu modül yerleştirildiğinde, vurulsa bile saldırgan konumunu ifşa ediyor. Böylece dronun askeri operasyonlarda sağladığı katkı artıyor” ifadelerini kullandı.

Yapay Zeka ile Hassasiyet Artırıldı

Projeye Aksaray Üniversitesi’nden katkı sağlayan Dr. Öğretim Üyesi Veli Bakırcıoğlu ise STRIKE modülünün TÜBİTAK destekli bir proje kapsamında geliştirildiğini belirtti. Bakırcıoğlu, “Yarışmanın ardından yapılan canlı ateşli tatbikatta birkaç derecelik sapma gözlemledik. Bu sapmayı azaltmak için yapay zeka modeli ekleyerek sensörlerden gelen verilerle saldırganın konumunu çok daha hassas şekilde belirlemeyi başardık” dedi.